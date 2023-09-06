Вимушена економія: у ЗСУ пояснили збільшення пауз між обстрілами РФ України

Збільшення періодів між ракетними ударами російських військових по Україні пов’язане з економією агресором ракет і зниженням темпів їхнього виробництва.

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його запитали про обстріли, яких ворог завдає з підводних човнів, та про те, чи накопичує ворог ракети для ударів восени по енергетичній структурі України.

– Вони мають кілька типів підводних човнів у Чорному морі, і ми так само відстежуємо їхню діяльність. Серед них є носії. Вони запускають ракети з надводного положення, тобто їм треба для цього піднятися. Тому ми не можемо сказати, що використання підводних човнів якось критично впливає на ситуацію, – сказав Плетенчук.

Щодо ракетних ударів, речник ВМС ЗСУ зазначив, що паузи між їх застосуванням стають усе більшими. За його даними, ракети окупанти економлять, зокрема, тому що працюють “з коліс” – з конвеєра, а виробничі потужності у РФ не такі великі і навіть скорочуються.

– Незважаючи на те, що вони кажуть про розгортання потужностей щодо виробництва, не варто забувати, що РФ не є виробником багатьох складових цих ракет. У кожній такій ракеті до чотирьох десятків деталей іноземного виробництва, – сказав Плетенчук.

Він нагадав, що нещодавно в Європі було затримано чергового російського контрабандиста, на екстрадицію якого дали запит США. І додав, що “робота в цьому напрямі теж ведеться”.

Нагадаємо, востаннє Росія масштабно вдарила ракетами по Україні в ніч на 30 серпня. Сили ППО збили 43 із 44 ворожих цілей: усі 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, а також 15 із 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Відтоді агресор не обстрілював ракетами Україну, але майже щоночі атакує дронами-камікадзе Shahed інфраструктуру портів на Півдні, чим намагається зірвати експорт українського зерна за кордон.

Сьогодні, 5 вересня, Росія вивела у Чорне море на чергування фрегат Адмірал Ессен, на борту якого перебувають близько восьми ракет Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

Джерело : УНІАН

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