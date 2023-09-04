Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

4 сентября российские войска почти четыре часа подряд атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом находился Измаильский район.

Сразу после оглашения тревоги руководитель областной военной администрации Олег Купер призвал жителей района находиться в безопасных местах.

Также глава области подтверждал работу противовоздушной обороны и напоминал, что снимать ее категорически запрещено.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Успешное контрнаступление ВСУ может изменить позицию Китая по войне в Украине — эксперты
Сі Цзіньпін і Зеленський
Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны
558-й день війни
Украина получила секретные документы о военных аэродромах РФ: ГУР показало детали спецоперации Синица
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
В Курской области РФ беспилотник попал в админздание, вспыхнул пожар
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь