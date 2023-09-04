РФ почти всю ночь атаковала Одесчину дронами: что известно
4 сентября российские войска почти четыре часа подряд атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Под ударом находился Измаильский район.
Сразу после оглашения тревоги руководитель областной военной администрации Олег Купер призвал жителей района находиться в безопасных местах.
Также глава области подтверждал работу противовоздушной обороны и напоминал, что снимать ее категорически запрещено.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная