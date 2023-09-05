З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
З могили загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова із позивним Джус вкрали шеврони.
Про це повідомила дівчина Джуса Меланія Подоляк.
Оприлюднивши фото з могили відомого пілота, Меланія Подоляк звернулася до людини, яка скоїла крадіжку.
Дівчина Джуса закликає відгукнутися того, хто привласнив шеврони, обіцяючи зберегти ім’я цієї людини в таємниці.
– Людині, яка вкрала залишені побратимами на могилі Андрія шеврони. Напишіть мені в приватні повідомлення.
Я дам вам на заміну щось більш унікальне й цінне, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені, – запевнила Меланія Подоляк.
Відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.
Того дня там зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.
Тоді разом із Джусом загинули ще два пілоти Повітряних сил ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Меланія Подоляк
Фото: Меланія Подоляк
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