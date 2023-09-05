З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони

З могили загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова із позивним Джус вкрали шеврони.

Про це повідомила дівчина Джуса Меланія Подоляк.

Оприлюднивши фото з могили відомого пілота, Меланія Подоляк звернулася до людини, яка скоїла крадіжку.

Дівчина Джуса закликає відгукнутися того, хто привласнив шеврони, обіцяючи зберегти ім’я цієї людини в таємниці.

– Людині, яка вкрала залишені побратимами на могилі Андрія шеврони. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам на заміну щось більш унікальне й цінне, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені, – запевнила Меланія Подоляк.

Відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.

Того дня там зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Тоді разом із Джусом загинули ще два пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Меланія Подоляк

Фото: Меланія Подоляк

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