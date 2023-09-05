Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони

З могили Джуса вкрали шеврони

З могили загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова із позивним Джус вкрали шеврони.

Про це повідомила дівчина Джуса Меланія Подоляк.

Оприлюднивши фото з могили відомого пілота, Меланія Подоляк звернулася до людини, яка скоїла крадіжку.

Дівчина Джуса закликає відгукнутися того, хто привласнив шеврони, обіцяючи зберегти ім’я цієї людини в таємниці.

– Людині, яка вкрала залишені побратимами на могилі Андрія шеврони. Напишіть мені в приватні повідомлення.

Я дам вам на заміну щось більш унікальне й цінне, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені, – запевнила Меланія Подоляк.

Шеврони на могилі Джуса

Ще донедавна шевронів на могилі Джуса було стільки. Фото: Меланія Подоляк

Відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.

Того дня там зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Тоді разом із Джусом загинули ще два пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також
Один із Привидів Києва: що відомо про льотчика з позивним Джус, який загинув на Житомирщині
льочик Андрій Пільщиков з позивним Джус

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Меланія Подоляк

Фото: Меланія Подоляк

Авіакатастрофи, Війна в Україні, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суровікіна звільнили з-під арешту, генерала бачили на публіці – NYT
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Колишній пілот РФ розповів, чому перейшов на бік України
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Ердоган та Путін
Робила селфі біля об’єктів. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Окупанти після вибухів під Москвою почали ловити БпЛА над Кримом
БПЛА безпілотник

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)
З могили загиблого льотчика Джуса вкрали шеврони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь