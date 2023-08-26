Один из Призраков Киева: что известно о летчике с позывным Джус, который погиб на Житомирщине

Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб в авиакатастрофе.

Это произошло на Житомирщине 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Всего трагедия унесла жизни трех пилотов Воздушных сил ВСУ.

Андрей Пильщиков служил летчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации.

В 2018 году участвовал в международных учениях Чистое небо 2018, где американцы подобрали ему позывной Джус. Таким образом он стал единственным пилотом Воздушных ВСУ, который имеет официально позывной.

С начала полномасштабного вторжения российских войск Джус защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы, именно его подразделение прозвали Призраком Киева.

В мае 2022 года указом президента Андрей Пильщиком был награжден орденом За мужество III степени.

Известно, что по состоянию на 7 мая 2022 года Джус имел 500 часов боевого налета. Он также должен был стать пилотом истребителя F-16.

Джус неоднократно давал интервью западным СМИ, однако не раскрывал своего имени и полностью не показывал лицо.

Пилот призывал партнеров как можно быстрее предоставить Украине современные истребители, поскольку считал, что они способны изменить ход войны.

Сегодня украинский фотограф Александр Маслов обнародовал фото Джуса, на котором пилот показал свое лицо.

Фото: Juice Fighter

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