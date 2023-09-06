Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев – СМИ
В среду, 6 сентября, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.
Цель поездки и повестка дня визита пока не известны.
В последний раз Блинкен посещал нашу столицу почти год назад, в сентябре 2022-го.
Накануне СМИ сообщали о вероятном визите чиновника в Украину.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова