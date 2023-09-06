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Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев – СМИ

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

В среду, 6 сентября, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.

Цель поездки и повестка дня визита пока не известны.

В последний раз Блинкен посещал нашу столицу почти год назад, в сентябре 2022-го.

Накануне СМИ сообщали о вероятном визите чиновника в Украину.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Энтони Блинкен, Київ, США, Украина
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