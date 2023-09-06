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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 06.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Об этом сообщили 6 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 06.09.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 6 сентября 2023

Фото: ISW

Ситуация на фронте на 6 сентября 2023 года

Силы обороны отбили вражеские атаки:

  • в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
  • в районе Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении;
  • в районах Зализнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области на Бахмутском направлении.

В районе Марьинки на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

На Мелитопольском направлении у Сил обороны Украины идет наступательная операция.

Там Вооруженные силы Украины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери РФ на 6 сентября 2023

  • личного состава – около 266 290 (+610);
  • танков ‒ 4 497 (+8);
  • боевых бронированных машин – 8 682 (+12);
  • артиллерийских систем – 5 685 (+36);
  • реактивных систем залпового огня – 748 (+1);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 505 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 519 (+7);
  • крылатых ракет ‒ 1 447;
  • кораблей (катеров) ‒ 19;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15);
  • специальной техники – 852 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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