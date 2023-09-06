Карта боевых действий на 06.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.
Об этом сообщили 6 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 06.09.2023
Ситуация на фронте на 6 сентября 2023 года
Силы обороны отбили вражеские атаки:
- в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
- в районе Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении;
- в районах Зализнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области на Бахмутском направлении.
В районе Марьинки на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.
На Мелитопольском направлении у Сил обороны Украины идет наступательная операция.
Там Вооруженные силы Украины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Потери РФ на 6 сентября 2023
- личного состава – около 266 290 (+610);
- танков ‒ 4 497 (+8);
- боевых бронированных машин – 8 682 (+12);
- артиллерийских систем – 5 685 (+36);
- реактивных систем залпового огня – 748 (+1);
- средств противовоздушной обороны ‒ 505 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 519 (+7);
- крылатых ракет ‒ 1 447;
- кораблей (катеров) ‒ 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15);
- специальной техники – 852 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова