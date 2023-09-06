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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 06.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень.

Про це 6 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 06.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 6 вересня 2023

Фото: ISW

Ситуація на фронті на 6 вересня 2023 року

Сили оборони відбили ворожі атаки:

  • у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку;
  • у районі Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку;
  • у районах Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області на Бахмутському напрямку.

У районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

На Мелітопольському напрямку у Сил оборони України триває наступальна операція.

Там Збройні сили України закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати РФ на 6 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 266 290 (+610);
  • танків ‒ 4 497 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12);
  • артилерійських систем – 5 685 (+36);
  • реактивних систем залпового вогню – 748 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 505 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7);
  • крилатих ракет ‒ 1 447;
  • кораблів (катерів) ‒ 19;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15);
  • спеціальної техніки ‒ 852 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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