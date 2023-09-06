Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 06.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень.
Про це 6 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 06.09.2023
Ситуація на фронті на 6 вересня 2023 року
Сили оборони відбили ворожі атаки:
- у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку;
- у районі Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку;
- у районах Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області на Бахмутському напрямку.
У районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.
На Мелітопольському напрямку у Сил оборони України триває наступальна операція.
Там Збройні сили України закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Втрати РФ на 6 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 266 290 (+610);
- танків ‒ 4 497 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12);
- артилерійських систем – 5 685 (+36);
- реактивних систем залпового вогню – 748 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 505 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7);
- крилатих ракет ‒ 1 447;
- кораблів (катерів) ‒ 19;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15);
- спеціальної техніки ‒ 852 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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