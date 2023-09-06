Карта бойових дій на 06.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень.

Про це 6 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 06.09.2023

Ситуація на фронті на 6 вересня 2023 року

Сили оборони відбили ворожі атаки:

у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку ;

; у районі Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку ;

; у районах Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області на Бахмутському напрямку.

У районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

На Мелітопольському напрямку у Сил оборони України триває наступальна операція.

Там Збройні сили України закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати РФ на 6 вересня 2023

особового складу ‒ близько 266 290 (+610);

танків ‒ 4 497 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12);

артилерійських систем – 5 685 (+36);

реактивних систем залпового вогню – 748 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 505 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7);

крилатих ракет ‒ 1 447;

кораблів (катерів) ‒ 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15);

спеціальної техніки ‒ 852 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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