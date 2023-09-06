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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Людей ловят у подъездов и на остановках — как на ВОТ проходит “голосование”

російські окупанти
Фото: Getty Images

Продолжается уже пятый день псевдоголосования на ВОТ, хотя официально оккупационная власть заявляла, что начнет его только 8 сентября.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях Желтая лента.

— Для максимального привлечения населения в маленьких селах они начали еще 1 сентября. Создали избирательные участки, а также мобильные группы, которые ездят по селам, ходят по домам вместе с военизированной охраной, якобы для безопасности участников и организаторов “выборов”, — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что оккупанты пытаются нарисовать для Москвы картинку легитимного голосования и 100-процентной поддержки, публикуя информацию о том, что якобы уже 30% всего населения проголосовало, на их фото все видят почти пустые урны.

— Потому что движение Желтая лента и население на ВОТ максимально противостоит этому. Мы видим, как ежедневно сжигаются сотни газет и партийных агиток. Также украинцы понимают, что смысла в этих выборах нет, поскольку ВСУ продвигаются вперед, — объяснил представитель движения.

Он отметил, что из-за атак на избирательные участки, штабы партий россияне начинают их закрывать, в частности известно о закрытии всех штабов Единой России на оккупированной части Херсонщины.

А благодаря акции Не открывай двери, направленной на противостояние этим фейковым выборам, оккупанты создают мобильные группы, поскольку понимают, что никто не будет приходить на избирательные участки.

Сейчас можно увидеть сотни фото, как голосуют условно на скамейке у подъезда, или на остановках. Это довольно смешно. Вместе с тем мы запустили чат-бот на основе искусственного интеллекта, который сканирует лица организаторов псевдовыборов, чтобы в дальнейшем идентифицировать и привлечь к ответственности, — рассказал координатор Желтой ленты.

К тому же, как он отметил, из-за угрозы быть разоблаченными кандидаты избегают любой агитации, поэтому под эти псевдовыборы оккупанты не смогли найти даже технических кандидатов, и ставили в списки условно какого-то сантехника.

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Еще в феврале в России заявили о планах провести 10 сентября 2023 года так называемые выборы на оккупированных территориях Украины, то есть в день голосования по всей РФ.

Война в Украине, Вибори в Росії, партизани, псевдовибори, Російська агресія, Российская пропаганда
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