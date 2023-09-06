Людей ловят у подъездов и на остановках — как на ВОТ проходит “голосование”

Продолжается уже пятый день псевдоголосования на ВОТ, хотя официально оккупационная власть заявляла, что начнет его только 8 сентября.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях Желтая лента.

— Для максимального привлечения населения в маленьких селах они начали еще 1 сентября. Создали избирательные участки, а также мобильные группы, которые ездят по селам, ходят по домам вместе с военизированной охраной, якобы для безопасности участников и организаторов “выборов”, — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что оккупанты пытаются нарисовать для Москвы картинку легитимного голосования и 100-процентной поддержки, публикуя информацию о том, что якобы уже 30% всего населения проголосовало, на их фото все видят почти пустые урны.

— Потому что движение Желтая лента и население на ВОТ максимально противостоит этому. Мы видим, как ежедневно сжигаются сотни газет и партийных агиток. Также украинцы понимают, что смысла в этих выборах нет, поскольку ВСУ продвигаются вперед, — объяснил представитель движения.

Он отметил, что из-за атак на избирательные участки, штабы партий россияне начинают их закрывать, в частности известно о закрытии всех штабов Единой России на оккупированной части Херсонщины.

А благодаря акции Не открывай двери, направленной на противостояние этим фейковым выборам, оккупанты создают мобильные группы, поскольку понимают, что никто не будет приходить на избирательные участки.

— Сейчас можно увидеть сотни фото, как голосуют условно на скамейке у подъезда, или на остановках. Это довольно смешно. Вместе с тем мы запустили чат-бот на основе искусственного интеллекта, который сканирует лица организаторов псевдовыборов, чтобы в дальнейшем идентифицировать и привлечь к ответственности, — рассказал координатор Желтой ленты.

К тому же, как он отметил, из-за угрозы быть разоблаченными кандидаты избегают любой агитации, поэтому под эти псевдовыборы оккупанты не смогли найти даже технических кандидатов, и ставили в списки условно какого-то сантехника.

Еще в феврале в России заявили о планах провести 10 сентября 2023 года так называемые выборы на оккупированных территориях Украины, то есть в день голосования по всей РФ.

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