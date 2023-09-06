Людей ловлять біля під’їздів та на зупинках – як на ТОТ проходить “голосування”

Триває вже п’ятий день псевдоголосування на ТОТ, хоча офіційно окупаційна влада заявляла, що розпочне його лише 8 вересня.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів координатор руху спротиву на тимчасово окупованих територіях Жовта стрічка.

– Для максимального залучення населення в маленьких селах вони розпочали ще 1 вересня. Створили виборчі дільниці, а також мобільні групи, які їздять по селах, ходять по домівках разом з воєнізованою охороною, нібито для безпеки учасників та організаторів “виборів”, – наголосив він.

За його словами, попри те, що окупанти намагаються намалювати для Москви картинку легітимного голосування та 100-відсоткової підтримки, публікуючи інформацію про те, що нібито вже 30% всього населення проголосувало, на їхніх фото всі бачать майже порожні урни.

– Тому що рух Жовта стрічка і населення на ТОТ максимально протистоїть цьому. Ми бачимо, як щодня спалюються сотні газет та партійних агіток. Також українці розуміють, що сенсу у цих виборах немає, оскільки ЗСУ просуваються вперед, – пояснив представник руху.

Він зауважив, що через атаки на виборчі дільниці, штаби партій росіяни починають їх закривати, зокрема відомо про закриття всіх штабів Единой России на окупованій частині Херсонщині.

А завдяки акції Не відкривай двері, спрямованій на протистояння цим фейковим виборам, окупанти створюють мобільні групи, оскільки розуміють, що ніхто не буде приходити на виборчі дільниці.

– Зараз можна побачити сотні фото, як голосують умовно на лавці біля під’їзду, або на зупинках. Це доволі смішно. Разом з тим ми запустили чат-бот на основі штучного інтелекту, який сканує обличчя організаторів псевдовиборів, щоб надалі ідентифікувати та притягнути до відповідальності, – розповів координатор Жовтої стрічки.

До того ж, як він зауважив, через загрозу бути викритими кандидати уникають будь-якої агітації, тому під ці псевдовибори окупанти не змогли знайти навіть технічних кандидатів, і ставили у списки умовно якогось сантехніка.

Ще у лютому в Росії заявили про плани провести 10 вересня 2023 року так звані вибори на окупованих територіях України, тобто у день голосування по всій РФ.

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