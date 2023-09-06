Премьер Дании приехала в Киев и выступила в Раде
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 5 сентября прибыла в Украину с неанонсированным визитом и уже выступила с речью в Верховной Раде.
Это подтвердили и подкрепили фото из парламента народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Фредериксен в третий раз посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.
Перед этим Фредериксен побывала в церкви в Буче, где находится фотовыставка военных преступлений РФ, совершенных против гражданского населения во время оккупации.
На днях в правительстве Дании заявили о планах увеличить объем помощи Украине в 2024 году — с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (на $43,5 млн).
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова