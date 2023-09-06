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Валентина Летяк, редактор ленты

Премьер Дании приехала в Киев и выступила в Раде

Метте Фредеріксен
Фото: Офис президента

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 5 сентября прибыла в Украину с неанонсированным визитом и уже выступила с речью в Верховной Раде.

Это подтвердили и подкрепили фото из парламента народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.


Фредериксен в третий раз посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Перед этим Фредериксен побывала в церкви в Буче, где находится фотовыставка военных преступлений РФ, совершенных против гражданского населения во время оккупации.

На днях в правительстве Дании заявили о планах увеличить объем помощи Украине в 2024 году — с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (на $43,5 млн).

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Дания
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