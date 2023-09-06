Прем’єрка Данії приїхала до Києва і виступила в Раді

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 5 вересня прибула до України з неанонсованим візитом і вже виступила з промовою у Верховній Раді.

Це підтвердили, додавши фото з парламенту, народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.





Фредеріксен утретє відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Перед цим Фредеріксен побувала у церкві у Бучі, де розміщено фотовиставку воєнних злочинів РФ, скоєних проти цивільного населення під час окупації.

Днями в уряді Данії заявили про плани збільшити обсяг допомоги Україні 2024 року – з 1,2 млрд до 1,5 млрд данських крон (на $43,5 млн).

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