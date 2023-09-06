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ВР назначила Рустема Умерова новым министром обороны

Рустем Умєров

В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Указано, что “за” проголосовали 338 народных избранников.

Ранее Рустема Умерова уволили с должности главы Фонда государственного имущества.

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Верховна Рада, Міноборони, Рустем Умєров
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