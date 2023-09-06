ВР назначила Рустема Умерова новым министром обороны
В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Указано, что “за” проголосовали 338 народных избранников.
Ранее Рустема Умерова уволили с должности главы Фонда государственного имущества.
Фото: Рустем Умеров
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова