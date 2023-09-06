Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины

Рустем Умеров возглавил Министерство обороны Украины, сменив на этом посту Алексея Резникова. В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала его назначение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рекомендует кандидатуру Умерова, и отметил, что считает, что оборонное ведомство требует “новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом”.

— Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры, — сказал Зеленский.

До новой должности Рустем Умеров был главой Фонда государственного имущества. Что о нем известно, его биография и факты из жизни — далее в материале Фактов ICTV.

Рустем Умеров — биография

Рустем Энверович Умеров — это украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения.

Он родился в 1982 году в Самарканде Узбекской ССР, в семье выходцев из Алушты (Крым, Украина). Этнический крымский татарин и мусульманин.

Отец — Энвер Умеров, который был инженером-технологом. А мать — Мерьем Умерова, инженер-химик. Старший брат — Аслан Омер Кырымлы.

18 мая 1944 года семью Умеровых насильно депортировали вместе со всем крымскотатарским народом в Сибирь и Центральную Азию. После 50 лет, в начале 1990-х годов, семья Умеровых смогла вернуться на свою родину. В 2015 году Верховная Рада признала эту депортацию геноцидом крымскотатарского народа.

Рустем Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей Министерства образования и науки Автономной Республики Крым. Стипендиат по Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США.

Имеет диплом бакалавра по специальности экономика. Получил диплом магистра по специальности финансы в Национальной академии управления.

Народный депутат Украины девятого созыва (с 2019 до 2022 года). Рустем Умеров возглавляет Фонд государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Он был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы до назначения главой ФГИУ. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения Крымская платформа в Верховной Раде.

Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны Крым. Рустем Умеров женат и воспитывает троих детей.

Работа Умерова, направленная на деоккупацию Крыма

В декабре 2020 года в Верховной Раде создали межфракционное объединение Крымская платформа. Рустем Умеров был избран сопредседателем объединения. Он коммуницирует с государственными органами Украины в вопросах обмена крымских политзаключенных и военнопленных.

В 2017 году Рустем Умеров способствовал освобождению двух политзаключенных Кремля — крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

В марте 2020 года Рустем Умеров инициировал парламентские слушания по деоккупации, реинтеграции Крыма и Севастополя. Они были направлены на наработку единого стратегического документа, который является частью Стратегии развития Украины-2030.

В сентябре 2020 года Умеров вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, созданную при СНБО. Его кандидатуру поддержал парламентский Комитет по правам человека.

Один из авторов законопроекта, который устанавливает процедуру признания лицом без гражданства. Он дает возможность таким людям получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины. Он вступил в действие 18 июля 2021 года.

В августе 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом За заслуги III степени.

Фото: Рустем Умеров

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