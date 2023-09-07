НАБУ и САП сообщили о подозрении Коломойскому и 5 экс-сотрудникам Приватбанка

Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств Приватбанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ Приватбанк Игорю Коломойскому.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, кроме него подозрения получили еще пять человек, которые являются бывшими работниками банковского учреждения.

Было установлено, что в течение января-марта 2015 года один из владельцев Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.

Для этого были привлечены пять работников банка. Схема заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости, путем подделки соответствующих документов.

Часть этих средств в сумме более 446 млн грн была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара Приватбанка через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесена им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления Приватбанка.

Остальными же средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 сентября суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 млн грн.

Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский вывел за границу полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банковские учреждения.

Источник : НАБУ

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