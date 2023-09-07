НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку

Детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ Приватбанк Ігореві Коломойському.

Як повідомила пресслужба НАБУ, крім нього підозри отримали ще п’ять осіб, які є колишніми працівниками банківської установи.

Було встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Для цього було залучено п’ять працівників банку. Схема полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів у сумі понад 446 млн грн була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесена ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення Приватбанку.

Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 2 вересня суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.

Джерело : НАБУ

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