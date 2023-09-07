Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку

Ігор Коломойський
Фото: УНІАН

Детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ Приватбанк Ігореві Коломойському.

Як повідомила пресслужба НАБУ, крім нього підозри отримали ще п’ять осіб, які є колишніми працівниками банківської установи.

Було встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Коломойський – НАБУ і САП оголосили про підозру ексвласнику ПриватБанка

Фото: НАБУ

Для цього було залучено п’ять працівників банку. Схема полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів у сумі понад 446 млн грн була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесена ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення Приватбанку.

Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 2 вересня суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.

Джерело: НАБУ
Ігор Коломойський, НАБУ, ПриватБанк, САП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
ПриватБанк
Шахрайство та відмивання грошей: Коломойському обрали запобіжний захід
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку
Приват24 не працюватиме у ніч на 3 вересня: що відомо
приват24
Коломойському вручено підозру – СБУ
Ігорю Коломойському вручили підозру 2 вересня 2023
У справі про заволодіння аеропортом Одеса підозру отримав ексмер міста
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь