Мошенничество и отмывание денег: Коломойскому избрали меру пресечения

Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 млн грн.

Об этом передает корреспондент Суспільного.

Кроме того, он должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение 5 дней.

Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский вывел за границу полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банковские учреждения.

Суд проходил в закрытом режиме, о чем попросил адвокат Коломойского, ссылаясь на то, что дело базируется на персональных данных.

Также сам Коломойский запретил его фотографировать во время рассмотрения дела. Судья Ковтуненко поддержал ходатайство стороны защиты.

Приговор зачитали в открытом режиме.

Известно, что адвокаты просили не избирать Коломойскому меру пресечения, ссылаясь на отсутствие обоснования подозрения и рисков. Прокурор в свою очередь просил содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

Напомним, что 2 сентября Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности.

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