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РФ сформировала “ударный кулак” на Купянском направлении, но врагу не хватает техники — ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

РФ продолжает готовить свои резервы, уже сформированы первые штурмовые отряды, активно использующиеся в районе Новоегоровки на Купянском направлении, однако им не хватает техники.

Враг трижды за сутки пытался штурмовать этот поселок, но безуспешно, сообщил спикер пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

– С техникой у них сложно, фиксируем некоплект. И такие источники, как Oryx, фиксируют уничтожение танков Т-55. То есть мы можем сделать вывод об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов, — подчеркнул военный.

Говоря о тактике врага на Купянском направлении, Евлаш отметил, что РФ действует по стандартному плану – формирует так называемый ударный кулак из сотен тысяч человек, а затем просто “бросает их на мясо”, как это делала в Бахмуте и на других направлениях.

По его словам, сейчас идет технологическая война, поэтому, имея артиллерию и дроны, даже небольшое количество людей может дать отпор.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона также подтвердил, что РФ продолжает формировать штурмовые отряды с целью оккупации Купянска, однако убежден, что врагу это не удастся, поскольку Силы обороны ежедневно наносят огневые удары. Соответственно, захватчики атакуют волнами, поскольку необходимо время для восстановления.

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На днях в Генштабе рассказали, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 110 тыс. военных и сконцентрировала силы в сторону Новоегоровки. По его данным, оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону.

Источник: Радио Свобода
Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Російська агресія, Харьковская область
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