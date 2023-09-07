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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ сформувала “ударний кулак” на Куп’янському напрямку, але ворогу бракує техніки – ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ продовжує готувати свої резерви, вже сформовано перші штурмові загони, які активно використовує в районі Новоєгорівки на Куп’янському напрямку, проте їм не вистачає техніки.

Ворог тричі за добу намагався штурмувати це селище, але безуспішно, повідомив речник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

– З технікою у них складно, фіксуємо некоплект. І такі джерела, як Oryx, фіксують підбиття танків Т-55. Тобто ми можемо зробити висновок про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів, – наголосив військовий.

Говорячи про тактику ворога на Куп’янському напрямку, Євлаш зауважив, що РФ діє за стандартним планом – формує так званий ударний кулак із сотень тисяч людей, а потім просто “кидає їх на м’ясо”, як це робила в Бахмуті та на інших напрямках.

За його словами, зараз триває технологічна війна, тому, маючи артилерію та дрони, навіть невелика кількість людей може дати відсіч.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону також підтвердив, що РФ продовжує формувати штурмові загони з метою окупації Куп’янська, проте переконаний, що ворогу це не вдасться, оскільки Сили оборони щодня завдають вогневих ударів. Відповідно, загарбники атакують хвилями, оскільки необхідний час на відновлення.

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Днями у Генштабі розповіли, що Росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тис. військових та сконцентрувала сили у бік Новоєгорівки. За його даними, окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону.

Джерело: Радіо Свобода
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Російська агресія, Харківська область
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