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РФ в рамках ротации вывела почти все свои подразделения из Беларуси – ГПСУ

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Страна-агрессор Россия в рамках ротации вывела с территории Беларуси практически все свои подразделения. Они проходили там военную подготовку.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– В настоящее время Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые проходили и завершили подготовку. В то же время новые подразделения туда заведены не были, — подчеркнул он.

Демченко обратил внимание, что агрессор использует Беларусь как площадку для тренировок своих военнослужащих. Там периодически находилась российская группировка в количестве 10-11 тыс. человек.

На государственной границе с Беларусью пограничники в последнее время не наблюдали изменений, ситуация полностью контролируется. Продолжается укрепление границы по всей протяженности – от Волынской до Черниговской областей, чтобы противодействовать любым попыткам диверсий или дестабилизации.

– У России сейчас нет необходимой ударной группировки на территории Беларуси, которая была бы готова и могла осуществить вторжение в Украину, — уточнил спикер.

Демченко также отметил, что дальнейшее пребывание наемников ЧВК Вагнера в Беларуси “под большим вопросом”. Еще до 23 августа, когда в авиакатастрофе, вероятно, погиб владелец ЧВК Евгений Пригожин, наша разведка фиксировала постепенное уменьшение количества вагнеровцев в Беларуси.

В настоящее время они не привлечены к активным действиям, в частности, к дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами Евросоюза.

Ранее был замечен активный демонтаж лагеря вагнеровцев в белорусском селе Цель под Осиповичами.

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Источник: Media Center Ukraine

Андрій Демченко, Беларусь, Война в Украине, Госпогранслужба, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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