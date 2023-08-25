Нет уже трети палаток: в Беларуси демонтируют лагерь вагнеровцев

В селе Цель под Осиповичами (Беларусь) происходит активный демонтаж лагеря наемников частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, ссылаясь на спутниковый снимок Planet Labs.

Журналисты сравнили спутниковый снимок от 23 августа с более ранними фото. По оценке издания, в полевом лагере демонтировали треть всех палаток.

По состоянию на 23 августа из 273 палаток была разобрана 101. Учитывая, что каждая палатка может вместить около 20 наемников, лагерь в селе Цель могли покинуть более 2 тыс. вагнеровцев из около 5 тыс. находившихся там.

При этом не наблюдается существенного сокращения количества техники. Если оно и происходит, то в небольших объемах.

Демонтаж первых палаток в лагере начался примерно 1 августа. На спутниковом снимке от 14 августа видно этот процесс. Можно заметить деревянные нары для наемников.

Куда вывозят демонтированные палатки, неизвестно. Как и то, покинули ли наемники ЧВК Вагнера территорию Беларуси.

На других спутниковых снимках, которые есть у издания, пока не видно развертывания палаточных городков на территории других полигонов или воинских частей в Беларуси.

В Telegram-каналах, связанных с вагнеровцами, сообщают, что часть боевиков отправляют обратно в РФ “в длительные отпуска”. Однако такие случаи, вероятно, не носят массовый характер: журналисты нашли единичные сообщения об этом.

Есть вероятность того, что часть наемников начали перебрасывать в Африку. Сообщения об этом также присутствуют в Telegram-каналах, связанных с ЧВК.

Не исключено, что часть вагнеровцев перебросят в другие места в Беларуси. Журналисты сообщают об оборудовании блиндажей на территории военного полигона Репище. Он расположен вблизи Осиповичей, в 20 км от села Цель. Блиндажи там пригодны для проживания в зимних условиях.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что разведка и украинские пограничники в последнее время фиксируют отток наемников ЧВК Вагнера с территории Беларуси.

В ГПСУ прогнозируют, что после новостей о вероятной гибели владельца ЧВК Евгения Пригожина он может усилиться.

– Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК Вагнера в Беларуси за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы для нашей страны. А ввиду вчерашнего события в РФ, дальнейшее пребывание вагнеровцев в Беларуси вообще может быть под большим вопросом. Сейчас мы продолжаем отмечать, что из Беларуси продолжается отток российских наемников, — отметил спикер ГПСУ, полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Как известно, вагнеровцы начали перемещаться в Беларусь после неудачной попытки так называемого мятежа и “похода на Москву” 23-24 июня.

По состоянию на 14 августа в ВСУ сообщали о пребывании в Беларуси более 6 тыс. наемников ЧВК. Впоследствии появились данные, что их количество сократилось до 4,4 тыс. человек из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, среди пассажиров которого числился глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Росавиация обнародовала его фамилию в перечне погибших. В общей сложности погибли семь пассажиров и три члена экипажа (два пилота и бортпроводница).

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