РФ в межах ротації вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі – ДПСУ

Країна-агресор Росія у межах ротації вивела з території Білорусі практично всі свої підрозділи. Вони проходили там військову підготовку.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– На даний момент Росія вивела у межах ротації практично всі свої підрозділи, які проходили і завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були, – наголосив він.

Демченко звернув увагу, що агресор використовує Білорусь як майданчик для тренувань своїх військовослужбовців. Там періодично перебувало російське угруповання в кількості 10-11 тис. осіб.

На державному кордоні з Білоруссю прикордонники останнім часом не спостерігали змін, ситуація повністю контрольована. Триває зміцнення кордону по всій протяжності – від Волинської до Чернігівської областей, щоб протидіяти будь-яким спробам диверсій або ж дестабілізації.

– Росія зараз не має необхідного ударного угруповання на території Білорусі, яке було б готове і могло здійснити вторгнення в Україну, – уточнив речник.

Демченко також зазначив, що подальше перебування найманців ПВК Вагнера в Білорусі “під великим питанням”. Ще до 23 серпня, коли в авіакатастрофі, ймовірно, загинув власник ПВК Євген Пригожин, наша розвідка фіксувала поступове зменшення кількості вагнерівців у Білорусі.

Наразі вони не залучені до активних дій, зокрема дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи країнами Євросоюзу.

Раніше був помічений активний демонтаж табору вагнерівців у білоруському селі Цель під Осиповичами.

Джерело: Media Center Ukraine

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