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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна поступово набирає обертів у контрнаступі – генсек НАТО

Україна поступово набирає обертів у контрнаступі – генсек НАТО
Фото: Getty Images

Збройні сили України поступово набирають обертів у контрнаступі, попри важкі бої.

Таку заяву в четвер, 7 вересня, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Виступаючи перед членами Європейського парламенту, Столтенберг сказав, що підтримка союзників НАТО допомогла розпочати український контрнаступ, який зараз починає приносити плоди.

– Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, важкі бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських сил. І вони просуваються вперед, – сказав він. 

Як пише CNN, про успіхи контрнаступу заговорили після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter написав потужне повідомлення про прогрес України: “Хто б що не говорив, ми просуваємося вперед, і це найважливіше. Ми рухаємося”.

Як зазначають журналісти видання, українські офіційні особи висловлюють обережний оптимізм щодо того, що другу лінію російських оборонних укріплень на південному фронті може бути легше прорвати, ніж першу.

Геолокаційне відео останніх днів показує, що українські підрозділи досягли обмеженого прогресу за межами села Роботине, оскільки вони намагаються розширити територію на південному сході Запорізької області, яку вони відвоювали в серпні.

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Джерело: CNN
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, контрнаступ, НАТО
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