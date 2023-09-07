ВСУ продвинулись возле двух сел на Мелитопольском направлении
Украинские военные продолжают выбивать российского врага на Мелитопольском направлении. Продолжаются тяжелые бои.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, Силы обороны Украины имели успех южнее населенного пункта Работино и западнее Вербового на Мелитопольском направлении. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.
На Бахмутском направлении украинские воины также наступают — есть продвижение южнее Бахмута. Наши подразделения закрепляются на достигнутых рубежах.
Оккупанты же пытались наступать в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, однако без успеха.
Кроме того, ВСУ сдерживают наступление российского врага на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 561-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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