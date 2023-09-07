Является наиболее перспективным: Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор
Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.
Об этом на совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США относительно зернового экспорта “абсолютно совпадают”.
— Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием, — сказал Кулеба.
Напомним, что 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва будет готова возобновить действие зерновой сделки, когда с нее снимут санкции на поставки зерна и удобрений на европейские рынки.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова