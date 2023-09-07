Является наиболее перспективным: Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор

Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.

Об этом на совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США относительно зернового экспорта “абсолютно совпадают”.

— Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием, — сказал Кулеба.

Напомним, что 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва будет готова возобновить действие зерновой сделки, когда с нее снимут санкции на поставки зерна и удобрений на европейские рынки.

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