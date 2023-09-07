Є найбільш перспективним: Україна та США розвиватимуть дунайський зерновий коридор

Україна і США вважають найбільш перспективним у плані зернового експорту дунайський коридор і працюватимуть над його розвитком.

Про це на спільній з державним секретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції у Києві заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії зазначив, що позиції України і США щодо зернового експорту “абсолютно збігаються”.

– Ми вважаємо, що найбільш перспективним є дунайський коридор, і будемо працювати над його розвитком, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 4 вересня у Сочі за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва буде готова відновити дію зернової угоди, коли з неї знімуть санкції на постачання зерна і добрив на європейські ринки.

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