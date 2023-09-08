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Видим слишком длинную паузу: Зеленский о важности более жестких санкций против РФ

Зеленський
Фото: Офис президента

На данный момент Украина видит слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров, при этом РФ осуществляет более активные попытки обойти ограничения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном видеообращении.

— Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя, и защитить. И тем более должен избежать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы, — сказал глава государства.

Он сообщил, что на встрече с участниками нашей санкционной группы, которая работает под руководством руководителя ОП Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола, был объявлен отчет по работе над ограничениями против РФ.

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— Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время, — добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что 8 сентября было проведено важное подготовительное совещание относительно организации международного мероприятия, которое планируется уже на этот сентябрь.

— Детали — чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет, — сказал глава государства.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, санкції, Санкції проти Росії
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