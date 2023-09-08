Видим слишком длинную паузу: Зеленский о важности более жестких санкций против РФ
На данный момент Украина видит слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров, при этом РФ осуществляет более активные попытки обойти ограничения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном видеообращении.
— Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя, и защитить. И тем более должен избежать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы, — сказал глава государства.
Он сообщил, что на встрече с участниками нашей санкционной группы, которая работает под руководством руководителя ОП Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола, был объявлен отчет по работе над ограничениями против РФ.
— Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время, — добавил президент.
Кроме того, Зеленский сообщил, что 8 сентября было проведено важное подготовительное совещание относительно организации международного мероприятия, которое планируется уже на этот сентябрь.
— Детали — чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет, — сказал глава государства.
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