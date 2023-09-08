Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Наразі Україна бачить надто довгу санкційну паузу з боку партнерів, тим часом РФ здійснює більш активні спроби обійти обмеження.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у традиційному відеозверненні.
– Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи, – сказав голова держави.
Він повідомив, що на зустрічі з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом керівника ОП Андрія Єрмака і експосла США в Росії Майкла Макфола, було оголошено звіт щодо роботи над обмеженнями проти РФ.
– Звіт про те, що вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час, – додав президент.
Крім того, Зеленський повідомив, що 8 вересня відбулася важлива підготовча нарада щодо міжнародного заходу, який планується на цей вересень.
– Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет, – сказав голова держави.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик