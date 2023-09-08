Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ

Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі Україна бачить надто довгу санкційну паузу з боку партнерів, тим часом РФ здійснює більш активні спроби обійти обмеження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у традиційному відеозверненні.

– Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи, – сказав голова держави.

Він повідомив, що на зустрічі з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом керівника ОП Андрія Єрмака і експосла США в Росії Майкла Макфола, було оголошено звіт щодо роботи над обмеженнями проти РФ.

Зараз дивляться

– Звіт про те, що вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час, – додав президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що 8 вересня відбулася важлива підготовча нарада щодо міжнародного заходу, який планується на цей вересень.

– Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет, – сказав голова держави.

Читайте також
Зеленський про дії РФ взимку: Буде спроба блекаутів і залякування ядерною зброєю
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, санкції, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Естонія планує схвалити законопроєкт щодо конфіскації активів РФ на користь України
Маргус Цахкна
Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
ЄС розширив санкції проти росіян за порушення прав людини у Криму
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Навчання українських військових на танках Abrams продовжили на кілька тижнів
Танк M1 Abrams
Попередні дані: Ігнат розповів, якою ракетою ворог вдарив по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь