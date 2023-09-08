Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ

Наразі Україна бачить надто довгу санкційну паузу з боку партнерів, тим часом РФ здійснює більш активні спроби обійти обмеження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у традиційному відеозверненні.

– Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи, – сказав голова держави.

Він повідомив, що на зустрічі з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом керівника ОП Андрія Єрмака і експосла США в Росії Майкла Макфола, було оголошено звіт щодо роботи над обмеженнями проти РФ.

Зараз дивляться

– Звіт про те, що вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час, – додав президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що 8 вересня відбулася важлива підготовча нарада щодо міжнародного заходу, який планується на цей вересень.

– Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет, – сказав голова держави.

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