Литва предоставляет Украине 1,5 млн патронов и анонсировала передачу комплексов NASAMS

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Силам обороны Украины 1,5 млн патронов.

Об этом решении сообщается на официальном сайте литовского оборонного ведомства.

— Литва продолжает непрерывную военную помощь Украине и сегодня передала стране, которая воюет, 1,5 млн патронов, — говорится на сайте.

В Министерстве обороны Литвы отметили, что военная поддержка Киева со стороны Вильнюса уже включает вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов.

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Кроме того, “в ближайшее время в Украину также будут переданы ракетные пусковые установки NASAMS, средства борьбы с дронами, логистическое оборудование и другая поддержка”.

Литва также регулярно проводит обучение для военных Вооруженных сил Украины и предоставляет медицинское лечение.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Литвы с начала военного вторжения достигла €0,5 млрд и будет продолжаться. В частности сообщается, что на 2024-2026 годы запланирован пакет военной помощи на сумму €200 млн. Общая поддержка Украины со стороны Литвы составляет более €1 млрд, или более 1,2% ВВП Литвы.

Источник: Министерство обороны Литвы

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