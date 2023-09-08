Литва предоставляет Украине 1,5 млн патронов и анонсировала передачу комплексов NASAMS
Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Силам обороны Украины 1,5 млн патронов.
Об этом решении сообщается на официальном сайте литовского оборонного ведомства.
— Литва продолжает непрерывную военную помощь Украине и сегодня передала стране, которая воюет, 1,5 млн патронов, — говорится на сайте.
В Министерстве обороны Литвы отметили, что военная поддержка Киева со стороны Вильнюса уже включает вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов.
Кроме того, “в ближайшее время в Украину также будут переданы ракетные пусковые установки NASAMS, средства борьбы с дронами, логистическое оборудование и другая поддержка”.
Литва также регулярно проводит обучение для военных Вооруженных сил Украины и предоставляет медицинское лечение.
Отмечается, что поддержка Украины со стороны Литвы с начала военного вторжения достигла €0,5 млрд и будет продолжаться. В частности сообщается, что на 2024-2026 годы запланирован пакет военной помощи на сумму €200 млн. Общая поддержка Украины со стороны Литвы составляет более €1 млрд, или более 1,2% ВВП Литвы.
Источник: Министерство обороны Литвы
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