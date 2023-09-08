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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Литва надає Україні 1,5 млн набоїв та анонсувала передання комплексів NASAMS

Литва надає Україні 1,5 млн набоїв та анонсувала передання комплексів NASAMS
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Литви повідомило про передання Силам оборони України 1,5 млн набоїв.

Про це рішення повідомляється на офіційному сайті литовського оборонного відомства.

— Литва продовжує безперервну військову допомогу Україні і сьогодні передала країні, яка воює, 1,5 млн набоїв, – йдеться на сайті.

У Міністерстві оборони Литви зазначили, що військова підтримка Києва з боку Вільнюса вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.

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Крім того, “найближчим часом до України також будуть передані ракетні пускові установки NASAMS, засоби боротьби з дронами, логістичне обладнання та інша підтримка”.

Литва також регулярно проводить навчання для військових Збройних сил України та надає медичне лікування.

Зазначається, що підтримка України з боку Литви з початку військового вторгнення сягнула €0,5 млрд і буде продовжуватися. Зокрема повідомляється, що на 2024-2026 роки заплановано пакет військової допомоги на суму €200 млн. Загальна підтримка України з боку Литви становить понад €1 млрд, або понад 1,2% ВВП Литви.

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Джерело: Міністерство оборони Литви

Війна в Україні, військова допомога, Литва, Україна
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