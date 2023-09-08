Литва надає Україні 1,5 млн набоїв та анонсувала передання комплексів NASAMS
Міністерство оборони Литви повідомило про передання Силам оборони України 1,5 млн набоїв.
Про це рішення повідомляється на офіційному сайті литовського оборонного відомства.
— Литва продовжує безперервну військову допомогу Україні і сьогодні передала країні, яка воює, 1,5 млн набоїв, – йдеться на сайті.
У Міністерстві оборони Литви зазначили, що військова підтримка Києва з боку Вільнюса вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.
Крім того, “найближчим часом до України також будуть передані ракетні пускові установки NASAMS, засоби боротьби з дронами, логістичне обладнання та інша підтримка”.
Литва також регулярно проводить навчання для військових Збройних сил України та надає медичне лікування.
Зазначається, що підтримка України з боку Литви з початку військового вторгнення сягнула €0,5 млрд і буде продовжуватися. Зокрема повідомляється, що на 2024-2026 роки заплановано пакет військової допомоги на суму €200 млн. Загальна підтримка України з боку Литви становить понад €1 млрд, або понад 1,2% ВВП Литви.
Джерело: Міністерство оборони Литви
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