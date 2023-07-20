Удовлетворит потребности двух эшелонов обороны: что известно о ЗРК NASAMS

Министерство обороны США сообщило, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму в $1,3 млрд. В этот пакет среди всего прочего войдут четыре системы NASAMS и боеприпасы к ним.

В ноябре 2022 года Украина получила от партнеров первые две системы противовоздушной обороны малой дальности NASAMS, которые способны сбить в небе все — от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

24 мая Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) сообщило, что Государственный департамент США одобрил решение о возможной продаже Киеву NASAMS и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью $285 млн.

Украина будет покупать NASAMS непосредственно у производителя Raytheon Missiles and Defense.

В комментарии Фактам ICTV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что комплексы NASAMS в зависимости от радиуса действия ракет могут уничтожать объекты на расстоянии от 20 до 50 км и на высотах от 20 до 30 км.

— Сбивать могут самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, аэробаллистические ракеты, дроны-камикадзе. Но комплекс имеет ограничения по ракетам. Например, не может перехватывать гиперзвуковые ракеты. Также у них есть проблемы с перехватом баллистических ракет типа Искандер-М 723 и таких ракет, как Х-22, которые имеют значительную скорость и большую высоту полета, — рассказал Александр Коваленко.

По словам эксперта, комплексы NASAMS из-за стоимости их ракет нецелесообразно использовать против дронов-камикадзе. Ударные беспилотники лучше уничтожать самоходными установками Gepard, Шилка, Тунгуска и тому подобное. Однако в крайнем случае можно и применить NASAMS.

Александр Коваленко отмечает, что ЗРК NASAMS является очень важным для формирования эшелонированной ПВО — когда воздушное пространство закрывают по малому, среднему и большому радиусу действия.

— NASAMS может удовлетворить потребности одновременно двух эшелонов — малого и среднего радиуса, — заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

NASAMS — характеристики

Национальная передовая зенитно-ракетная система (National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS) оснащена радаром AN/MPQ-64 Sentinel; имеет центр распределения огня производства компании Kongsberg Defence & Aerospace; пусковые установки и набор эффекторов (технологии, которые направлены на изменение свойств цели) от компании Raytheon.

NASAMS может использовать усовершенствованные ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM, ракеты класса воздух-воздух увеличенной дальности AMRAAM-ER, и AIM-9X.

Система NASAMS эксплуатируется 13 странами: США, Норвегией, Финляндией, Испанией, Нидерландами, Оманом, Литвой, Индонезией, Австралией, Катаром, Венгрией, Украиной и еще одной страной, название которой не разглашается.

Тактико-технические характеристики

Дальность поражения:

ЗРК NASAMS 20 км (ракетой AMRAAM ER 40 км)

В 2021 году компании Raytheon Missiles & Defense и Kongsberg при помощи установки NASAMS провели испытания усовершенствованной ракеты средней дальности AMRAAM-ER.

Закупленные 40 странами и США, ракеты AMRAAM установлены на самолетах F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.

Новейшая версия AMRAAM установлена на всех вариантах истребителя F-35 Joint Strike Fighter. Это единственная ракета класса воздух-воздух с радиолокационным наведением, которую разрешили использовать на F-35.

Дальность поражения авиационных версий ракет (км):

AIM-120A/B: 55–75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Высота поражения цели из комплекса NASAMS: от 30 м до 16 км.

Время реакции: 10 с.

Время развертывания в боевое положение: 15 мин.

Время сворачивания: 3 мин.

Максимальная скорость поражаемой цели: 1000 м/с.

Максимальная скорость полета ракеты: 1020 м/с.

ЗУР (зенитные управляемые ракеты) оснащены осколочно-фугасной боевой частью направленного действия, подрыв которой производится активным радиолокационным или контактным взрывателем. Хранятся, перевозятся и запускаются из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

Пакет из шести таких ТПК размещается на пусковой установке, выполненной на шасси Scania.

Обнаружение, опознавание и одновременное сопровождение до 60 воздушных целей, а также наведение на них производится многофункциональной радиолокационной станцией AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 — импульсно-доплеровская, трехкоординатная, оснащена фазированной антенной решеткой и интегрированным запросчиком свой-чужой типа Mk.XII. Станция осуществляет обзор пространства за счет механического вращения антенны по азимуту и электронного сканирования по углу места.

Управление работой РЛС производится с помощью ЭВМ пункта управления огнем.

Радар GhostEye MR для NASAMS

GhostEye MR — это 360-градусный датчик наблюдения и управления огнем, может работать как автономный радар. В будущем его планируют интегрировать на NASAMS. Этот радар увеличит дальность и высотность покрытия.

Источник: Raytheon Missiles & Defense

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