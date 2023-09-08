Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании

Leopard
Фото: Getty Images

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании уже в Украине, еще больше в дороге.

Об этом сообщил командующий Сухопутных сил Дании, генерал-майор Арпе Нильсен.

— Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути, — заявил он.

Нильсен добавил, что Дания направила в Германию своих лучших танковых инструкторов, чтобы обучать украинцев максимально использовать это оружие.

Сейчас смотрят

— Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас, — заявил командующий армии.

Напомним, что в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в “ближайшие месяцы”.

Читайте также
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Данія - прапор

Война в Украине, військова допомога, Военная техника, Дания, Танки для Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Люди в крови и под завалами: первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Видим слишком длинную паузу: Зеленский о важности более жестких санкций против РФ
Зеленський
ЕС расширил санкции против россиян за нарушение прав человека в Крыму
Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Обучение украинских военных на танках Abrams продлили на несколько недель
Танк M1 Abrams
Предварительные данные: Игнат рассказал, какой ракетой враг ударил по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (08.09.2023)
Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (08.09.2023)
Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь