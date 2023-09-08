Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании уже в Украине, еще больше в дороге.

Об этом сообщил командующий Сухопутных сил Дании, генерал-майор Арпе Нильсен.

— Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути, — заявил он.

Нильсен добавил, что Дания направила в Германию своих лучших танковых инструкторов, чтобы обучать украинцев максимально использовать это оружие.

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— Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас, — заявил командующий армии.

Напомним, что в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в “ближайшие месяцы”.

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