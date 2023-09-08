Еще больше — в пути. В Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1 от Дании
Первые 10 танков Leopard 1 от Дании уже в Украине, еще больше в дороге.
Об этом сообщил командующий Сухопутных сил Дании, генерал-майор Арпе Нильсен.
— Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути, — заявил он.
Нильсен добавил, что Дания направила в Германию своих лучших танковых инструкторов, чтобы обучать украинцев максимально использовать это оружие.
— Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас, — заявил командующий армии.
Напомним, что в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в “ближайшие месяцы”.
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