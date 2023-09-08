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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ще більше – в дорозі. В Україну вже прибули перші 10 танків Leopard 1 від Данії

Leopard
Фото: Getty Images

Перші 10 танків Leopard 1 від Данії вже в Україні, ще більше в дорозі.

Про це повідомив командувач Сухопутних сил Данії, генерал-майор Арпе Нільсен.

– Перші 10 танків уже відправлено в Україну. І ще більше вже в дорозі, – заявив він.

Нільсен додав, що Данія направила до Німеччини своїх найкращих танкових інструкторів, щоб навчати українців максимально використовувати цю зброю.

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– Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз, – заявив командувач армії.

Нагадаємо, що в лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в “найближчі місяці”.

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Війна в Україні, військова допомога, Військова техніка, Данія, Танки для України
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