Ще більше – в дорозі. В Україну вже прибули перші 10 танків Leopard 1 від Данії
Перші 10 танків Leopard 1 від Данії вже в Україні, ще більше в дорозі.
Про це повідомив командувач Сухопутних сил Данії, генерал-майор Арпе Нільсен.
– Перші 10 танків уже відправлено в Україну. І ще більше вже в дорозі, – заявив він.
Нільсен додав, що Данія направила до Німеччини своїх найкращих танкових інструкторів, щоб навчати українців максимально використовувати цю зброю.
– Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз, – заявив командувач армії.
Нагадаємо, що в лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в “найближчі місяці”.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик