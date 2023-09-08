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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Бердянске прогремели взрывы в лицее, где расположен избирательный участок — Федоров

Вибух
Фото: Depositphotos

В ночь на 8 сентября на территории временно оккупированного Бердянского муниципального лицея прогремели два мощных взрыва.

Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в заведении российские оккупанты расположили один из “избирательных участков”.

– Военная охрана не успела помочь — осталась под завалами, – отметил он.

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские военные ходят по квартирам и домам и, угрожая оружием, заставляют людей голосовать на псевдовыборах.

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В Бердянске прогремели взрывы в лицее, где расположен избирательный участок — Федоров

Фото: Іван Федоров

По его словам, в закрытые дома или там, где им не открыли, оккупанты возвращаются снова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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