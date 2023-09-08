В Бердянске прогремели взрывы в лицее, где расположен избирательный участок — Федоров
В ночь на 8 сентября на территории временно оккупированного Бердянского муниципального лицея прогремели два мощных взрыва.
Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в заведении российские оккупанты расположили один из “избирательных участков”.
– Военная охрана не успела помочь — осталась под завалами, – отметил он.
Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские военные ходят по квартирам и домам и, угрожая оружием, заставляют людей голосовать на псевдовыборах.
По его словам, в закрытые дома или там, где им не открыли, оккупанты возвращаются снова.
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