У Запорізькій області озброєні окупанти змушують людей голосувати на псевдовиборах – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.

– Сьогодні вже четвертий день, коли обходять вороги будинки та квартири у прифронтових територіях, як-от Пологи, Токмак, Молочанськ. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших громадян проголосувати. Обхід здійснюється з автоматниками та росгвардійцями,– сказав Федоров.

За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.

Нагадаємо, минулому тижні стало відомо, що у Токмаку Запорізької області починають евакуювати окупаційну адміністрацію.

Це рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.