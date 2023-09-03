У Запорізькій області озброєні окупанти змушують людей голосувати на псевдовиборах – Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.
– Сьогодні вже четвертий день, коли обходять вороги будинки та квартири у прифронтових територіях, як-от Пологи, Токмак, Молочанськ. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших громадян проголосувати. Обхід здійснюється з автоматниками та росгвардійцями,– сказав Федоров.
За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.
Нагадаємо, минулому тижні стало відомо, що у Токмаку Запорізької області починають евакуювати окупаційну адміністрацію.
Це рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна