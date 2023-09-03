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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Запорізькій області озброєні окупанти змушують людей голосувати на псевдовиборах – Федоров

російські окупанти
Фото: Getty Images

 Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.

– Сьогодні вже четвертий день, коли обходять вороги будинки та квартири у прифронтових територіях, як-от Пологи, Токмак, Молочанськ. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших громадян проголосувати. Обхід здійснюється з автоматниками та росгвардійцями,– сказав Федоров.

За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.

Нагадаємо, минулому тижні стало відомо, що у Токмаку Запорізької області починають евакуювати окупаційну адміністрацію.

Це рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.

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зсу військові

Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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