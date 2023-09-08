Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 60
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров

Вибух
Фото: Depositphotos

В ніч проти 8 вересня на території тимчасово окупованого Бердянського муніципального ліцею пролунали два потужні вибухи. 

Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у закладі російські окупанти розташували одну з “виборчих дільниць”.

– Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами, – зазначив він.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.

Зараз дивляться
У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров

Фото: Іван Федоров

За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Альтернативні шляхи експорту зерна не зрівняються з чорноморським – розвідка Британії
Зерновий коридор
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 60
Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 2023
Розкрадання гуманітарки та забезпечення ВПО: нардеп Козир розповів про розслідування ТСК
Сергій Козир
Обнулення санкцій та страхування суден РФ: Bild розкрив деталі листа Гутерреша Лаврову
Антоніу Гутерреш
Збудують укриття та розсилатимуть повідомлення. Румунія посилює заходи безпеки поблизу українських портів, які обстрілює РФ
Румунія

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь