У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров

В ніч проти 8 вересня на території тимчасово окупованого Бердянського муніципального ліцею пролунали два потужні вибухи.

Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у закладі російські окупанти розташували одну з “виборчих дільниць”.

– Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами, – зазначив він.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.

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За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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