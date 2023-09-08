У Бердянську пролунали вибухи у ліцеї, де розташована виборча дільниця – Федоров
В ніч проти 8 вересня на території тимчасово окупованого Бердянського муніципального ліцею пролунали два потужні вибухи.
Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у закладі російські окупанти розташували одну з “виборчих дільниць”.
– Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами, – зазначив він.
Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах.
За його словами, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, окупанти повертаються знову.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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