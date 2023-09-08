В сентябре в России планируют провести новую волну мобилизации — Юсов

В России могут объявили новую волну мобилизации, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Это может произойти в сентябре.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались даже после завершения так называемой частичной мобилизации, а на временно оккупированных территориях Украины речь идет о “тотальном характере мобилизации”.

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— Один из сценариев — это новая волна публичной мобилизации, которая может быть. И рассматривается сценарий — конец сентября. Это соответствует действительности, — сказал Юсов.

По его словам, Москва пытается пополнять свои войска любыми методами, один из которых — вербовка наемников из-за пределов России, преимущественно среди стран постсоветского пространства.

Комментируя задержание на Кубе лиц, которые вербовали на войну против Украины боевиков, Юсов сказал, что кубинские власти трудно назвать антагонистом к России, исторически понятно, почему.

Ранее партизанское движение Атеш сообщало, что в Луганской области после псевдовыборов российские оккупанты планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ.

Отмечалось, что эти “выборы” дают россиянам возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они, как пушечное мясо, бросают на убой в войне против Украины.

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