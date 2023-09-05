После псевдовыборов оккупанты хотят провести в Луганской области мобилизацию — партизаны

В Луганской области после фальшивых выборов российские оккупанты планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на источник в оккупационной полиции.

Указано, что эти “выборы” дают россиянам возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они, как пушечное мясо, бросают на убой в войне против Украины.

Ранее партизаны сообщили, что Россия планирует запускать активную мобилизацию в Крыму после незаконных и фиктивных выборов 12 сентября.

Источник: Атеш

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