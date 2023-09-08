У вересні у Росії планують провести нову хвилю мобілізації – Юсов
У Росії можуть оголосили нову хвилю мобілізації, аби поповнити окупаційні війська в Україні. Це може статися у вересні.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він зазначив, що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися навіть після завершення так званої часткової мобілізації, а на тимчасово окупованих територіях України йдеться про “тотальний характер мобілізації”.
— Один зі сценаріїв – це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути. І розглядається сценарій – кінець вересня. Це відповідає дійсності, – сказав Юсов.
За його словами, Москва намагається поповнювати свої війська будь-якими методами, один із яких – вербування найманців з-за меж Росії, переважно серед країн пострадянського простору.
Коментуючи затримання на Кубі осіб, які вербували на війну проти України бойовиків, Юсов сказав, що кубинську владу важко назвати антагоністом до Росії, історично зрозуміло, чому.
Раніше партизанський рух Атеш повідомляв, що у Луганській області після псевдовиборів російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.
Зазначалося, що ці “вибори” дають росіянам можливість оновити списки і мобілізувати нових людей, яких вони, як гарматне м’ясо, кидають на забій у війні проти України.
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