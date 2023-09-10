Зеленский назвал проблемы для проведения выборов в Украине в 2024 году

Президент Владимир Зеленский озвучил главные проблемы для проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2024 году. Среди главных проблем — безопасность, средства и невозможность обеспечить волеизъявление всех военных и жителей временно оккупированных территорий.

Об этом глава государства заявил во время публичной дискуссии на форуме Ялтинская Европейская Стратегия (YES) 2023.

— Мы должны сделать все, чтобы наши военные, которые в окопах, голосовали, которые на первой линии. То есть они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать. Это невозможно, — сказал он.

Также, по его словам, вопрос безопасности является одной из главных проблем, поскольку открытыми будут оставаться вопросы безопасности на избирательных участках, включая международных наблюдателей, которым, вероятно, придется приезжать в прифронтовую зону.

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— Для нас главным является не провести выборы, а признать их. Для нас очень важно признание миром. Потому что мы демократическая страна и за это воюем. Поэтому признание и легитимизация выборов очень важна, — сказал он.

Отдельно президент говорит, что важным вопросом является обеспечение голосования украинцев, которые находятся за рубежом. Той инфраструктуры посольств и консульств, которая сегодня существует, не будет достаточно, говорит глава государства, поскольку за рубежом находятся миллионы украинцев.

В частности, Владимир Зеленский озвучил проблему финансирования, поскольку будет выглядеть, будто Украина тратит деньги на выборы, а не на оружие.

Таким образом, со всеми озвученными проблемами “можно жить, можно что-то придумать”, но самым сложным вопросом является обеспечение волеизъявления людей на временно оккупированных территориях.

— Как люди, которые сегодня не здесь, будут выбирать, как они будут жить здесь, — заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что если этот парламент будет голосовать за проекты законов, которые нужны для движения Украины в ЕС, то это дополнительный аргумент подумать о целесообразности выборов во время войны.

Напомним, следующие выборы на пост президента и до переизбрания Верховной Рады Украины должны были бы состояться в 2024 году. Впрочем, законодательство Украины не предусматривает проведение выборов во время действия военного положения.

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