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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Стефанчук о выборах: Будут после победы, но нужны изменения в законодательство

Руслан Стефанчук
Фото: УНИАН

Проводить выборы в Верховную Раду в условиях полномасштабной войны небезопасно. А для их организации после победы нужно будет изменить законодательство.

Такие разъяснения дал спикер парламента Руслан Стефанчук в комментарии изданию LIGA.net.

По его словам, многие международные коллеги интересуются, думают ли уже украинские власти об организации следующих выборов.

– Я им всегда отвечаю: Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы. И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство, – отметил Стефанчук.

Он объяснил, что Верховная Рада должна как минимум внести в законодательство уточнения, какие это будут выборы. Поскольку в Конституции Украины сейчас предусмотрены два вида: очередные и внеочередные выборы.

– Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласованностей. Надо понять, как нам выходить из этой юридической неразберихи, — подчеркнул спикер ВР.

Он добавил, что проводить выборы во время военного положения крайне опасно для Украины. Кроме того, это невозможно сделать без обеспечения участия в голосовании военнослужащих, а также граждан, которые нашли временное убежище за границей.

– Без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов – это невозможно, – подытожил он.

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Что предшествовало

27 июля Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 15 ноября 2023 года.

Это означает, что парламентских выборов, которые должны были бы состояться этой осенью, не будет.

28 июля Руслан Стефанчук в одном из интервью заявил, что запрета проводить выборы во время военного положения “в Конституции нет”. Он содержится в Законе О правовом режиме военного положения.

Стефанчук тогда отметил, что “нужно выбрать баланс”, поскольку, с одной стороны, ВР должна продолжать работу, принимать необходимые законы, в частности, государственный бюджет на 2024 год. А с другой стороны “не должно быть застывшей демократии”.

Спикер добавил, что это может быть “вопросом дискуссий”, чтобы обеспечить и соблюдение принципов демократии, и стабильность в государстве, “чтобы оно не было разорвано выборами во время войны”.

Это заявление спровоцировало дискуссии среди политиков и в экспертной среде.

Согласно ст. 19 Закона О правовом режиме военного положения, во время действия этого режима запрещено проводить выборы президента и парламента.

А в ст. 83 Конституции прописано, что в случае истечения срока полномочий Верховной Рады во время действия военного положения “ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР, избранной после отмены военного положения”.

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Источник: ЛІГА.net, Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Выборы в Украине, Военное положение, Руслан Стефанчук
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