Зеленський назвав проблеми для проведення виборів в Україні у 2024 році
Президент Володимир Зеленський озвучив головні проблеми для проведення президентських та парламентських виборів в Україні у 2024 році. Серед головних проблем – безпека, кошти та неможливість забезпечити волевиявлення усіх військових та мешканців тимчасово окупованих територій.
Про це глава держави заявив під час публічної дискусії на форумі Ялтинська Європейська Стратегія (YES) 2023.
– Ми повинні зробити все, щоб наші військові, які в окопах, голосували, які на першій лінії. Тобто вони відстоюють права людей, а самі не будуть мати права голосувати. Це неможливо, – сказав він.
Також, за його словами, питання безпеки є однією з найголовніших проблем, оскільки відкритими залишатимуться питання безпеки на виборчих дільницях, включно із міжнародними спостерігачами, яким, ймовірно, доведеться приїжджати у прифронтову зону.
– Для нас головним є не провести вибори, а визнати їх. Для нас є дуже важливим визнання світом. Бо ми демократично країна і за це воюємо. Тому визнання і легітимізація виборів є дуже важливою, – сказав він.
Окремо президент каже, що важливим питання є забезпечення голосування українців, які знаходяться за кордоном. Тієї інфраструктури посольств і консульств, яка сьогодні існує, не буде достатньо, каже глава держави, оскільки за кордоном перебувають мільйони українців.
Зокрема, Володимир Зеленський озвучив проблему фінансування, оскільки буде виглядати, наче Україна витрачає гроші на вибори, а не на зброю.
Таким чином, зі всіма озвученими проблемами “можна жити, можна щось придумати”, але найскладнішим питанням є забезпечення волевиявлення людей на тимчасово окупованих територіях.
– Як люди, які сьогодні не тут, будуть обирати, як вони житимуть тут, – заявив він.
Володимир Зеленський додав, що якщо цей парламент буде голосувати за проєкти законів, які потрібні для руху України в ЄС, то це додатковий аргумент подумати про доцільність вибрів під час війни.
Нагадаємо, наступні вибори на посаду президента та до переобрання Верховної Ради України мали б відбутися 2024 року. Втім, законодавство України не передбачає проведення виборів під час дії воєнного стану.
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