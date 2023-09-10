490 оккупантов, 22 артсистемы и 16 ББМ: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 268 630 своих военных, из них 490 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 до 10.09.23:

Сейчас смотрят

танков — 4554 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 8755 (+16) ед,

артиллерийских систем — 5811 (+22) ед,

РСЗО — 760 (+3) ед,

средств ПВО — 509 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4593 (+5),

крылатых ракет — 1455 (+0),

кораблей / катеров — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8338 (+40) ед,

специальной техники — 872 (+2).

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.