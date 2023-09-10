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490 оккупантов, 22 артсистемы и 16 ББМ: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 268 630 своих военных, из них 490 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 до 10.09.23:

Сейчас смотрят
  • танков — 4554 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 8755 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 5811 (+22) ед,
  • РСЗО — 760 (+3) ед,
  • средств ПВО — 509 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4593 (+5),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8338 (+40) ед,
  • специальной техники — 872 (+2).
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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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