490 окупантів, 22 артсистеми та 16 ББМ: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 268 630 своїх військових, з них 490 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 10.09.23:

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танків ‒ 4554 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,

артилерійських систем – 5811 (+22) од,

РСЗВ – 760 (+3) од,

засобів ППО ‒ 509 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),

крилатих ракет ‒ 1455 (+0),

кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,

спеціальної техніки ‒ 872 (+2).

Джерело : Генштаб ЗСУ

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