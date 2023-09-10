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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

490 окупантів, 22 артсистеми та 16 ББМ: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 268 630 своїх військових, з них 490 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 10.09.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 4554 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
  • артилерійських систем – 5811 (+22) од,
  • РСЗВ – 760 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 509 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
  • спеціальної техніки ‒ 872 (+2).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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