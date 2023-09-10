Не дуже вдалий, але очікуваний крок. Експерт пояснив, що означає для України спільна декларація G20

Навіть попри відсутність конкретних формулювань щодо російської агресії підсумкова декларація саміту G20 аж ніяк не є поразкою України чи нашої дипломатії.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

– До цієї резолюції треба спокійно ставитися, тому що вона не має жодної юридичної сили, скажімо так, оскільки не містить якихось конкретних закликів чи дій щодо завершення російсько-української війни. Крім закликів до України і Росії повернутися в зернову угоду, там, за великим рахунком, якісь практичні моменти відсутні, – каже політолог.

Він зазначив, що ця декларація гірша за попередню в тому сенсі, що минулого року йшлося про агресію Росії, зараз же йдеться про війну в Україні.

Зараз дивляться

Водночас політолог наголошує, що це очікувана позиція, оскільки Індія із самого початку хотіла прийняти хоча б якийсь документ, який би мав підтримку всіх країн, які були присутні на цьому саміті.

– Умовно кажучи, в них був вибір – документ такий, який ми бачимо, чи взагалі його відсутність. Вони обрали документ. При тому там зазначено, що у країн різні погляди щодо війни, і це важливе насправді уточнення, яке показує, що єдності між країнами немає, – вказує Рейтерович.

Експерт зазначив, що партнери і союзники України, які були присутні на цьому саміті, не змогли переконати деякі країни в необхідності зазначення в декларації формулювання саме російсько-українська війна і російська агресія.

Водночас на саміті були зроблені конкретні кроки, які продемонстрували, що деякі країни, які займають відсторонену позицію щодо війни, поступово дрейфують в бік саме західного світу в питаннях економіки та вирішення глобальних проблем.

На думку Рейтеровича, це перший крок, який так чи інакше змусить їх рано чи пізно змінити саме політичну позицію щодо російсько-української війни.

– Створення економічного коридору з Індії до Європи фактично вже відбулося без Китаю і Російської Федерації. Зрозуміло, що реалізація цієї ініціативи буде сприяти посиленню взаємовідносин між Європою та Індією. Зрозуміло, що тему війни, яку веде Росія, оминати не вийде, бо економіка тут прямо повʼязана з тим, що робить Російська Федерація, – пояснив експерт.

За його словами, передусім Індія хотіла продемонструвати економічну успішність цього саміту, її менше цікавлять якісь політичні чи геополітичні питання.

Наразі потрібно зробити висновки і посилити співпрацю з країнами, які займають відсторонену позицію щодо російсько-української війни.

– Ми повинні працювати над тим, щоб ці країни змінювали своє ставлення до України, до російсько-української війни. І от в цьому випадку така декларація – просто один з кроків на цьому шляху. Він не дуже вдалий, з огляду на формулювання, але це не означає, що ми не повинні з цими країнами продовжувати спілкуватися і переконувати їх, – наголосив політолог.

Рейтерович також звернув увагу, що попереду Генасамблея ООН, тому нам варто зосередитися на тому, щоб кількість країн, які будуть підтримувати резолюцію на користь України, збільшувалася.

Раніше у Міністерстві закордонних справ запропонували свій варіант у частині підсумкової декларації саміту Групи двадцяти, яка стосується повномасштабної війни Росії проти України.

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