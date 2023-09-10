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Путина не арестуют в случае визита на G20 в Бразилии — Лула да Силва

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президента России Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью новостному шоу Firstpost в кулуарах встречи G20 в Дели.

Глава страны отметил, что Путина пригласят на мероприятие в следующем году, добавив, что он сам планирует посетить встречу развивающегося блока стран БРИКС, которая должна состояться в России перед встречей в Рио.

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Напомним, что ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на саммит мира, где будет обсуждаться украинская мирная формула.

1 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил полномасштабное вторжение России и подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины. До этого он занимал нейтральную позицию.

Источник: Reuters
Бразилія, Владимир Путин, Ріо-де-Жанейро
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