В холоде и грязи, но контрнаступление Украины продолжится и зимой — Буданов
Контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если освобождать оккупированные территории станет труднее.
Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
— Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться, — говорит Буданов.
Он отметил, что контрнаступление проходит на нескольких направлениях сразу. В частности, по словам Буданова, продвижение идет медленнее, чем он хотел, а ситуация является сложной.
Среди факторов, замедляющих контрнаступление Украины, глава украинской разведки назвал большую концентрацию российских мин, а также огромное количество малых российских дронов-камикадзе.
Напомним, что ранее Буданов заявил, что российско-украинская война не будет долговременной, впрочем, это зависит от того, кто как определяет “длительный срок”.
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