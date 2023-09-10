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Буданов считает, что война не будет длительной и объяснил, что это значит

Кирило Буданов
Фото: Офис президента

Российско-украинская война не будет долговременной, впрочем, это зависит от того, кто как определяет “длительный срок”.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время Ялтинской европейской стратегии (YES).

— Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику, — сказал он.

Начальник военной разведки добавил, что по его данным, россияне физически не могут вести долговременные боевые действия.

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— Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы, — сказал Кирилл Буданов.

Вместе с тем, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов говорил, что в Кремле на самом деле боятся длительной войны с Украиной, поскольку это будет означать для российской политической и финансовой элиты — тупик.

В то же время перед этим Буданов говорил, что Российская Федерация имеет достаточный человеческий ресурс, чтобы долго держать оборону на оккупированных территориях.

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, ВСУ, Кирилл Буданов, Російська агресія
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