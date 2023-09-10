Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов.

– Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме, — говорить Буданов.

Він зазначив, що контрнаступ проходить на кількох напрямках одразу. Зокрема, за словами Буданова, просування йде повільніше, ніж він хотів, а ситуація є складною.

Зараз дивляться

Серед факторів, що сповільняють контрнаступ України голова української розвідки назвав велику концентрацію російських мін, а також чималу кількість малих російських дронів-камікадзе.

Раніше Буданов зазначив, що російська-українська війна не буде довготривалою, втім це залежить від того, хто як визначає “тривалий термін”.

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Кирило Буданов, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакує Україну нещодавно випущеним озброєнням – ГУР
Ракета летить в небі
Броня для піхоти. Що Україна може протиставити російським танкам та як краще поповнити танковий парк
танки
Коли повернуся, зроблю дружину і дітей найщасливішими в світі: командир танка, який воює на Харківщині
У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов
Збили 26 з 33 дронів: у Повітряних силах уточнили дані щодо нічної атаки
Війна в Україні, ППО
Масове поховання, катівні, розстріли: що пережив Ізюм та як триває розслідування злочинів РФ
Ізюм

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь