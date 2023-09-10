У холоді та багнюці, але контрнаступ України продовжиться і взимку – Буданов

Контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов.

– Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме, — говорить Буданов.

Він зазначив, що контрнаступ проходить на кількох напрямках одразу. Зокрема, за словами Буданова, просування йде повільніше, ніж він хотів, а ситуація є складною.

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Серед факторів, що сповільняють контрнаступ України голова української розвідки назвав велику концентрацію російських мін, а також чималу кількість малих російських дронів-камікадзе.

Раніше Буданов зазначив, що російська-українська війна не буде довготривалою, втім це залежить від того, хто як визначає “тривалий термін”.

Джерело : Reuters

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