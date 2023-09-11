Эксперт объяснил, чем важно возвращение под контроль Украины “вышек Бойко”

Возвращение под контроль ВСУ “вышек Бойко” повлияет на способность россиян наносить ракетные удары по территории Украины.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный эксперт Петр Черник.

— На “вышках Бойко” было очень много радио- и радиотехнической аппаратуры, которая разведывала все, что у нас есть, особенно на Юге. И радиолокационные станции, которые помогали в вычислении ракетных ударов. Они не прекратятся, но затруднится их планирование, — сказал эксперт.

Черник назвал спецоперацию ГУР в Черном море “очередной пощечиной россиянам”.

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Эксперт не исключает, что оккупанты будут пытаться отбить так называемые вышки Бойко.

— “Вышки Бойко” — это точки в Черном море, где расположена специальная аппаратура для того, чтобы россияне проводили против нас разведку. Все работает в радиорежимах, начиная от солдата, заканчивая командным пунктом. Все разведывается, изучается, это все материал для анализа и потенциальных ударов. Здесь снизились их возможности, не отменились, потому что все перейдет на побережье, — объяснил Петр Черник.

Также эксперт отметил Силы специальных операций, поскольку украинские военные в очередной раз показали, что умеют работать на самых высоких мировых уровнях.

11 сентября стало известно, что во время спецоперации, организованной ГУР Минобороны, Украина вернула под контроль “вышки Бойко”, которые были оккупированы Россией еще в 2015 году.

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