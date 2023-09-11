Чим важливе повернення під контроль України “вишок Бойка”: пояснення експерта

Повернення під контроль ЗСУ “вишок Бойка” вплине на здатність росіян завдавати ракетних ударів по території України.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів військовий експерт Петро Черник.

– На “вишках Бойка” було дуже багато радіо- і радіотехнічної апаратури, яка розвідувала все, що у нас є, особливо на Півдні. І радіолокаційні станції, які допомагали в обчисленні ракетних ударів. Вони не припиняться, але затрудниться їхнє планування, – сказав експерт.

Черник назвав спецоперацію ГУР у Чорному морі “черговим ляпасом росіянам”.

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Експерт не виключає, що окупанти намагатимуться відбити так звані вишки Бойка.

– “Вишки Бойка” – це точки в Чорному морі, де розташована спеціальна апаратура для того, щоб росіяни проводили проти нас розвідку. Все працює у радіорежимах, починаючи від солдата, закінчуючи командним пунктом. Все розвідується, вивчається, це все матеріал для аналізу і потенційних ударів. Тут понизилися їхні можливості, не скасувалися, бо все перейде на узбережжя, – пояснив Петро Черник.

Також експерт відзначив Сили спеціальних операцій, оскільки українські військові вкотре показали, що вміють працювати на найвищих світових рівнях.

11 вересня стало відомо, що під час спецоперації, організованої ГУР Міноборони, Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які були окуповані Росією ще у 2015 році.

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